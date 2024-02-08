Торонто обменяет чемпиона мира в Бруклин

В Национальной баскетбольной ассоциации Торонто Рэпторс выменяет своего нападающего в Бруклин, сообщает ESPN, сообщает ESPN.

Как рассказал журналист Эдриан Воджнаровски, канадская команлда обменяет разыгрывающего Денниса Шрёдера в Нетс. Рэпторс, в свою очередь, получат за него разыгрывающего Спенсера Динвидди. 30-летний Шрёдер в этом сезоне набирал 13.7 очка, 2.7 подбора и 6.1 передачи в 51 матче.

27 июня 2013 года Деннис был выбран под 17-м номером на драфте НБА 2013 года командой Атланта Хокс. 11 июля клуб из Атланты заключил с ним контракт. Из-за стиля игры и длинных рук молодого игрока сравнивали с Реджоном Рондо.

16 сентября 2022 года подписал однолетний контракт с Лейкерс. Затем перешел в Торонто Рэпторс. 30-летний Динвидди провел 48 матчей, в которых набирал 12.6 очка, 3.3 подбора и 6 передач. Контракт Спенсера (20,4 миллиона долларов за этот сезон) истекает летом 2024-го.

Он стал Чемпионом мира 2023 года со сборной Германии и самый ценный игрок того турнира.