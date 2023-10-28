Торонто — Филадельфия, Финикс — Юта. Анонс игрового дня в НБА
Новости баскетбола Сегодня, 16:15
Фото: twitter.com/cavs/ Автор неизвестен
В ночь с субботы на воскресенье в НБА состоится семь поединков. Торонто примет Филадельфию, а Финикс померяется силами с Ютой.
Daily Sport предлагает вам расписание всех матчей сегодняшнего игрового дня. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.
- Вашингтон — Мемфис — 01:00 CET
- Детройт — Чикаго — 01:00 CET
- Нью-Орлеан — Нью-Йорк — 01:00 CET
- Торонто — Филадельфия - 01:30 CET
- Кливленд — Индиана — 01:30 CET
- Миннесота — Майами — 02:00 CET
- Финикс — Юта - 03:00 CET
НБА. Восточная Конференция
НБА. Западная Конференция
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