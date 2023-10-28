Торонто — Филадельфия, Финикс — Юта. Анонс игрового дня в НБА

В ночь с субботы на воскресенье в НБА состоится семь поединков. Торонто примет Филадельфию, а Финикс померяется силами с Ютой.

Daily Sport предлагает вам расписание всех матчей сегодняшнего игрового дня. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.

Вашингтон — Мемфис — 01:00 CET

Детройт — Чикаго — 01:00 CET

Нью-Орлеан — Нью-Йорк — 01:00 CET

Торонто — Филадельфия - 01:30 CET

Кливленд — Индиана — 01:30 CET

Миннесота — Майами — 02:00 CET

Финикс — Юта - 03:00 CET

Saturday night hoops 👀 #KiaTipOff23



💪 Knicks visit Zion and the Pelicans

☀️ Suns host the Jazz as KD looks to follow 39-point performance in LA



📺: NBA TV, NBA App

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НБА. Восточная Конференция

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