Топ-матчи в Премьер-лиге, мадридское дерби, битва лидеров Италии. Расписание главных событий дня

Сегодня, в воскресенье, 4 февраля, состоится множество интересных матчей. Отдельно стоит отметить, что в каждой из топ-5 лиг Европы пройдут матчи грандов. В Англии нас ждет противостояние Арсенала и Ливерпуля, в Испании – мадридское дерби между Реалом и Атлетико, в Италии Интер примет Ювентус, а во Лиге 1 Лион сыграет с Марселем. Матч между РБ Лейпцигом и Унион Берлином в Бундеслиге сложно сравнить с матчами, указанными ране, но все же не стоит забывать, что эти обе команды представляли Германию на групповом этапе Лиги чемпионов, а команда из столицы в прошлом сезоне сенсационно заняла четвёртое место отстав от их нынешнего соперника всего на четыре бала.

Также сегодня состоится финальный поединок турнира категории WTA 250 среди женщин в одиночном разряде, который проходит в Таиланде, где Чжу Линь будет защищать чемпионский титул прошлого года.

Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что начало встреч указано по среднеевропейскому времени.

Футбол

Премьер-лига, 23-й тур

15:00 Борнмут – Ноттингем Форест

15:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

15:00 Челси – Вулвз

17:30 Арсенал - Ливерпуль

Ла Лига, 23-й тур

14:00 Вильярреал – Кадис

16:15 Осасуна – Сельта Виго

18:30 Бетис – Хетафе

21:00 Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

Серия А, 23-й тур

12:30 Торино – Салернитана

15:00 Наполи – Верона

18:00 Аталанта – Лацио

20:45 Интер - Ювентус

Бундеслига, 20-й тур

15:30 Вольфсбург – Хоффенхайм

17:30 РБ Лейпциг – Унион Берлин

Лига 1, 20-й тур

13:00 Монако – Гавр

15:00 Лилль – Клермон

15:00 Мец – Лорьян

15:00 Реймс – Тулуза

17:05 Брест – Ницца

20:45 Лион - Марсель

Суперкубок Бразилии, финал

20:00 Палмейрас – Сан-Паулу

Товарищеские матчи

9:00 Гонконг Олл-Старз – Интер Майами

Теннис

Thailand Open, финал