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Топ-матчи в Премьер-лиге, мадридское дерби, битва лидеров Италии. Расписание главных событий дня

Новости футбола 04 фев 2024, 02:00
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Топ-матчи в Премьер-лиге, мадридское дерби, битва лидеров Италии. Расписание главных событий дня Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Сегодня, в воскресенье, 4 февраля, состоится множество интересных матчей. Отдельно стоит отметить, что в каждой из топ-5 лиг Европы пройдут матчи грандов. В Англии нас ждет противостояние Арсенала и Ливерпуля, в Испании – мадридское дерби между Реалом и Атлетико, в Италии Интер примет Ювентус, а во Лиге 1 Лион сыграет с Марселем. Матч между РБ Лейпцигом и Унион Берлином в Бундеслиге сложно сравнить с матчами, указанными ране, но все же не стоит забывать, что эти обе команды представляли Германию на групповом этапе Лиги чемпионов, а команда из столицы в прошлом сезоне сенсационно заняла четвёртое место отстав от их нынешнего соперника всего на четыре бала.

Также сегодня состоится финальный поединок турнира категории WTA 250 среди женщин в одиночном разряде, который проходит в Таиланде, где Чжу Линь будет защищать чемпионский титул прошлого года.

Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что начало встреч указано по среднеевропейскому времени.

Футбол

Премьер-лига, 23-й тур

  • 15:00 Борнмут – Ноттингем Форест
  • 15:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
  • 15:00 Челси – Вулвз
  • 17:30 Арсенал - Ливерпуль

Ла Лига, 23-й тур

  • 14:00 Вильярреал – Кадис
  • 16:15 Осасуна – Сельта Виго
  • 18:30 Бетис – Хетафе
  • 21:00 Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

Серия А, 23-й тур

  • 12:30 Торино – Салернитана
  • 15:00 Наполи – Верона
  • 18:00 Аталанта – Лацио
  • 20:45 Интер - Ювентус

Бундеслига, 20-й тур

  • 15:30 Вольфсбург – Хоффенхайм
  • 17:30 РБ Лейпциг – Унион Берлин

Лига 1, 20-й тур

  • 13:00 Монако – Гавр
  • 15:00 Лилль – Клермон
  • 15:00 Мец – Лорьян
  • 15:00 Реймс – Тулуза
  • 17:05 Брест – Ницца
  • 20:45 Лион - Марсель

Суперкубок Бразилии, финал

  • 20:00 Палмейрас – Сан-Паулу

Товарищеские матчи

  • 9:00 Гонконг Олл-Старз – Интер Майами

Теннис

Thailand Open, финал

  • 10:30 Диана Шнайдер[108] –Чжу Линь[45]
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