Топ-матчи в Премьер-лиге, мадридское дерби, битва лидеров Италии. Расписание главных событий дня
Сегодня, в воскресенье, 4 февраля, состоится множество интересных матчей. Отдельно стоит отметить, что в каждой из топ-5 лиг Европы пройдут матчи грандов. В Англии нас ждет противостояние Арсенала и Ливерпуля, в Испании – мадридское дерби между Реалом и Атлетико, в Италии Интер примет Ювентус, а во Лиге 1 Лион сыграет с Марселем. Матч между РБ Лейпцигом и Унион Берлином в Бундеслиге сложно сравнить с матчами, указанными ране, но все же не стоит забывать, что эти обе команды представляли Германию на групповом этапе Лиги чемпионов, а команда из столицы в прошлом сезоне сенсационно заняла четвёртое место отстав от их нынешнего соперника всего на четыре бала.
Также сегодня состоится финальный поединок турнира категории WTA 250 среди женщин в одиночном разряде, который проходит в Таиланде, где Чжу Линь будет защищать чемпионский титул прошлого года.
Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что начало встреч указано по среднеевропейскому времени.
Футбол
Премьер-лига, 23-й тур
- 15:00 Борнмут – Ноттингем Форест
- 15:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
- 15:00 Челси – Вулвз
- 17:30 Арсенал - Ливерпуль
Ла Лига, 23-й тур
- 14:00 Вильярреал – Кадис
- 16:15 Осасуна – Сельта Виго
- 18:30 Бетис – Хетафе
- 21:00 Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
Серия А, 23-й тур
- 12:30 Торино – Салернитана
- 15:00 Наполи – Верона
- 18:00 Аталанта – Лацио
- 20:45 Интер - Ювентус
Бундеслига, 20-й тур
- 15:30 Вольфсбург – Хоффенхайм
- 17:30 РБ Лейпциг – Унион Берлин
Лига 1, 20-й тур
- 13:00 Монако – Гавр
- 15:00 Лилль – Клермон
- 15:00 Мец – Лорьян
- 15:00 Реймс – Тулуза
- 17:05 Брест – Ницца
- 20:45 Лион - Марсель
Суперкубок Бразилии, финал
- 20:00 Палмейрас – Сан-Паулу
Товарищеские матчи
- 9:00 Гонконг Олл-Старз – Интер Майами
Теннис
Thailand Open, финал
- 10:30 Диана Шнайдер[108] –Чжу Линь[45]