Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году

Издание Sportico обнародовало рейтинг сотни самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2023 году, а Dailysports выделил для вас пятёрку африканцев из данного чарта.

23 место в этом рейтинге занял футболист Ливерпуля египтянин Мохамед Салах, который за минувший год заработал 56 миллионов долларов.

На 38 месте оказался камерунский центровой клуба НБА Филадельфия 76 Джоэл Эмбиид. Его заработок за 2023 год состав 46,8 миллиона долларов.

Следующим в рейтинге оказался ещё один камерунский баскетболист – тяжёлый форвард Индиана Пэйсерс Паскаль Сиакам. Он за минувший год заработал 38 миллионов евро, что позволило ему посесть 70 место.

Его он разделил с сенегальским вингером Ан-Насра Садио Мане, чей заработок составил так же 38 миллионов долларов.

Замыкает пятёрку самых высокоооплачиваемых африканских спортсменов полузащитник саудовского Аль-Ахли Рияд Марез, который в общем рейтинге занял 83 место с годовым заработком в 36 миллионов долларов.