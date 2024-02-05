Стало известно, где пройдут матч-открытия и финал ЧМ-2026
Новости футбола Вчера, 03:14
Getty Images
ФИФА официально объявила, на каких стадионах состоятся первый и последний матчи чемпионата мира-2026 по футболу.
Матч-открытия 11 июня 2026 года примет легендарный стадион Атцетка в столице Мексики Мехико. Именно на Ацтека прошел матч-открытия и финал чемпионата мира-1986, который проходил в Мексике.
Достаточно неожиданно городом, который примет финал, выбрали Нью-Джерси. Игра состоится на стадионе Metlife Stadium. Эта арена является домашней для команд НФЛ Нью-Йорк Джетс и Нью-Йорк Джайентс.
Напомним, чемпионат мира-2026 станет первым в истории, который примут сразу три страны: Мексика (Мехико, Гвадалахара и Монтеррей), Канада (Торонто и Ванкувер) и США (Нью-Джерси, Даллас, Атланта, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Филадельфия, Майами).
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