Стали известны победительницы парного разряда на Итоговом турнире WTA 2023

6 ноября состоялся финальный матч в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2023.

В матче за трофей сыграли тандемы Никол Меличар-Мартинес (США) / Эллен Перес (Австралия) и Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева.

Игра завершилась победой Лауры и Веры в двух сетах за 1 час и 38 минут.

WTA Finals 2023. Пары. Хард. Финал

Николь Меличар-Мартинес / Эллен Перес - Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева - 4:6, 4:6

Звонарёва и Зигемунд последними квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде, получив 8-й номер посева.

За победу в Канкуне они получат 1375 рейтинговых очков и $340 000 призовых.