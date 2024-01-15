Стала известна дата боя между Ломаченко и Камбососом

Стала известна окончательная дата боя между украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) за вакантный титул чемпиона по версии IBF в легком весе.

Бой состоится 12 мая в Австралии. Информацию на своей странице в Instagram подтвердил сам Ломаченко.

Пояс IBF стал вакантным после перехода Дэвина Хейни в первый полусредний вес. Именно против Хейни Ломаченко провел свой последний бой в мае предыдущего года. Тогда он проиграл по решению судей, а Хейни защитил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

Камбосос в последний раз выходил на ринг в июле, когда решением судей победил Макси Хьюза.