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Соболенко потеряла место первой ракетки мира

Новости тенниса Вчера, 07:11
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Соболенко потеряла место первой ракетки мира Соболенко потеряла место первой ракетки мира

На прошлой неделе состоялся итоговый турнир WTA в Канкуне. До этого также прошел крупный турнир WTA Elite Trophy в Чжухае.

Главным изменением по итогу последних значимых турниров в сезоне стало то, что представительница Польши Ига Свёнтек вернула себе статус первой ракетки мира.

После победы на Итоговом турнире WTA она смогла обойти белоруску Арину Соболенко. В первой десятке были и другие изменения. В частности, Онс Жабер и Маркета Вондроушова поменялись местами.

Третье место в рейтинге занимает молодая представительница США Коко Гауф. В первой пятерке также оказались Елена Рыбакина из Казахстана и Джессика Пегула из США.

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, которая выиграла WTA Elite Trophy, уже также оказалась на подходе к первой десятке.

Из изменений также стотит отметить, что представительница Китая Чжэн Циньвень дебютировала в топ-15.

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