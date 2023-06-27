Скончался известный футбольный тренер

Скончался легендарный для британского футбола наставник Крэйг Браун.

Бывший главный тренер сборной Шотландии умер на 83-м году жизни после непродолжительной болезни.

Специалист работал со сборной Шотландии с 1993 по 2001 годы. Он выводил команду на Евро-1996 и чемпионат мира-1998.

У руля сборной он провел 70 матчей, что является самым высоким показателем для команды. Б

Также он тренировал "Мотеруэлл", "Клайд", "Абердин", "Престон Норт Энд" и "Дерби Каунти".