Шестикратный британский олимпийский чемпион по велоспорту рассказал, что болен раком

В пятницу вечером велогонщик и олимпийский символ сборной Великобритании Сэр Крис Хой, на своей странице в социальной сетиInstagram, поделился известием, что у него диагностировано рак.

Сам он говорит, что у него не было никаких симптомов. В своей публикации он написал:

«У меня есть несколько новостей. В прошлом году мне поставили диагноз рак, что стало огромным шоком, поскольку до этого момента у меня не было никаких симптомов. В настоящее время я прохожу лечение, включая химиотерапию, которая, к счастью, проходит очень хорошо. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем медицинским работникам за их замечательную помощь и заботу. Ради моей молодой семьи я надеялся сохранить эту информацию в тайне, но, к сожалению, нам пришлось пойти на это. Хотя я благодарен за любую поддержку, я хотел бы разобраться с этим в частном порядке».

Многие считают Хоя одним из величайших спортсменов Великобритании за всю историю благодаря его победам на Чемпионатах мира и большому количеству олимпийских медалей.

Сэр Крис Хой – одиннадцатикратный чемпион мира и шестикратный олимпийский чемпион.

Его невероятный набор золотых медалей, три из которых он выиграл на Играх 2008 года в Пекине, сделал его вторым по количеству наград олимпийским велосипедистом всех времен.