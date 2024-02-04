Сербия без Джоковича не сумела пробиться в финальный раунд Кубка Дэвиса 2024

Сборная Сербии по теннису не сумела пробиться в финальный раунд Кубка Дэвиса 2024.

В матче Квалификации Мирового финала сербы разгромно уступили национальной команде Словакии со счетом 0:4.

Отметим, что за Сербию не играл лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович. Ноле взял перерыв после Australian Open и следующим для него турниром будет Мастерс в Индиан-Уэллс в начале марта.

Результаты матчевого противостояния Сербия - Словакия - 0:4

Миомир Кецманович (Сербия) - Лукас Клейн (Словакия) - 6:7 (2:7), 2:6;

Душан Лайович (Сербия) - Алекс Молчан (Словакия) - 6:4, 2:6, 0:6;

Никола Какич/Миомир Кецманович (Сербия) - Лукас Клейн/Игор Зеленай (Словакия) - 6:7 (4:7), 3:6;

Ласло Джере (Сербия) - Лукас Покорный (Словакия) - 3:4.

Таким образом, Словакия в сентябре будут играть в Davis Cup Finals, а сербы проведут матч Первой Мировой группы.