С кем подерется Усик, если бой с Фьюри не состоится?

Сергей Лапин, руководитель команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, Александра Усика (21-0, 14 КО), поделился мнением о возможной замене Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) на поединке с украинцем. Лапин выразил надежду, что Усик получит возможность встретиться с Фьюри 18 мая, но в случае, если Фьюри откажется, они имеют возможность заменить его Филиппом Хрговичем (17-0, 14 KO).

«Я надеюсь, что Усик получит шанс свести счеты с Фьюри 18 мая, но если он продолжит убегать, то у нас есть пункт в соглашении о замене Фьюри на Филиппа Хрговича. Хргович является запасным соперником, поэтому шоу будет продолжаться независимо от того, будет ли он драться, это также подтвердил Его достоинство Турки Аль аш-Шейх», - сказал Лапин в интервью British Boxing News.

Напомним, что 18 мая Фьюри должен провести объединительный бой против Усика. Изначально чемпионский поединок планировался на 17 февраля, но был перенесен из-за рассечения, которое британец получил в тренировочном лагере.