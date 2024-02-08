Riyadh Season Cup. Ан-Наср с Роналду и Мане проиграл в финале Аль-Хилялю

В четверг, 8 февраля, Ан-Наср встретился с командой Аль-Хиляль. Команды должны были определить победителя товарищеского турнира Riyadh Season Cup.

Аль-Хиляль довольно быстро открыл счет в матче. На 17-й минуте Милинкович-Савич записал гол в свой актив и вывел свой коллектив вперед. Ан-Наср больше владел мячом, но в атаке острее были игроки Аль-Хиляль. На 30-й минуте они смогли удвоить преимущество. Автором мяча стал полузащитник Салем Аль-Давсари. Первая половина завершилась комфортным преимуществом команды Жорже Жезуса.

После перерыва Ан-Наср снова больше контролировал мяч, но Аль-Хиляль очень хорошо оборонялся и не давал сопернику ничего создать в атаке. Они смогли удержать свое преимущество 2:0 и стали победителями товарищеского турнира Riyadh Season Cup.

К слову, главный трофей этого турнира представил боец WWE Марк Уильям Келвей, более известный как Андертейкер.

NO WAY THE UNDERTAKER IS HERE!!! 🔥🔥🔥



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Riyadh Season Cup. Финал

Ан-Наср - Аль-Хиляль - 0:2

Голы: 1:0 - 17 Милинкович-Савич, 2:0 - 30 Аль-Давсари