Рекорд по количеству очков. Восток оказался сильнее Запада в матче всех звезд НБА

В ночь с 18 на 19 февраля в НБА не было матчей регулярного сезона, но состоялось регулярное ежегодное шоу – матч всех звезд НБА. На этот раз игра прошла в Индианаполисе.

Как и в прошлом году, победу одержала команда Янниса Адетокунбо – Восток. На этот раз перевес Востока получился очень большим – 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50).

Тем самым команда Востока установила новый рекорд матчей всех звезд НБА по количеству набранных очков. Предыдущий рекорд в 2016 году установила команда Запада – 196.

MVP игры признан Дэмиан Лиллард из Милуоки, который набрал 39 очков, сделал 3 подбора и 6 ассистов. Наиболее результативным игроком с 50 очками в активе стал Карл-Энтони Таунс из Миннесоты.

Теперь команда Востока лидирует в истории противостояния с Западом со счетом 39:29. Матчи всех звезд НБА проводятся с 1951 года.