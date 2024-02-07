Реал пригласил Криштиану Роналду на Сантьяго Бернабеу. Стала известна причина

Мадридский Реал хочет сыграть с саудовским Аль-Насром, за который выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду, в матче-открытии своего обновленного стадиона Сантьяго Бернабеу.

По информации Saudiworldfootball, в прошлое воскресенье мадридцы направили саудовскому клубу соответствующее предложение. Пока дата презентации нового «Сантьяго Бернабеу» не определена, но, как ожидается, мероприятие состоится либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го.

Как утверждает источник, Реал считает Аль-Наср идеальным соперником для первого матча на Сантьяго Бернабеу после реконструкции арены. В частности, из-за КриРо.

Роналду играл за Реал с 2009 по 2018 год. Портуналец является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Ранее Аль-Наср без Криштиану разгромил Интер Майми со счетом 6:0.

К слову, 5 февраля Роналду исполнилось 39 лет.