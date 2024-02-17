Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе

Килиан Мбаппе официально сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи о намерении выполнить контракт до июня и покинуть клуб 30 июня. Поэтому пункт, который позволяет ему продлить контракт еще на один сезон, как это предусмотрено в его нынешнем договоре, применяться не будет.

Все указывает на то, что ближайшее будущее игрока будет связано с Реалом. Таким образом, мадридская команда приобрела бы одного из самых желанных футболистов, который должен стать лидером клуба на долгие годы.

Интересно, что Мбаппе может переехать в Мадрид не один. По словам журналиста Санти Ауна, Реал изучает возможность приглашения Луиса Кампоса, спортивного директора парижского клуба на данный момент. Однако несмотря на интерес «сливочных», функционер на данный момент намерен остаться во Франции и продолжить развивать свой спортивный проект в Париже.