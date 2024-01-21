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Реал Мадрид нацелился на бразильского полузащитника Жироны

Новости футбола Сегодня, 06:50
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Реал Мадрид нацелился на бразильского полузащитника Жироны Реал Мадрид нацелился на бразильского полузащитника Жироны

Жирона стала одной из главных сенсаций текущего сезона. На данный момент команда из пригорода Барселоны занимает первое место Ла Лиги, опережая Реал Мадрид на один бал, но «Лос Бланкос» имеет одну игру в запасе.

Феноменальные результаты Жироны заставляют многие клубы интересоваться их игроками. Так, неоднократно была информация, что украинским нападающим Артемом Довбиком интересовался ряд английских и испанских клубов, также, как и его соотечественником Виктором Циганковым. Также было много информации об интересе к бразильскому вингеру Савио и капитану Алешу Гарсии.

Теперь, согласноMarca, еще один из игроков Жироны стал интересен топ-клубу. Речь идет о Яне Коуту, который попал в поле зрения мадридского Реала.

Права на контракт Яна Коуту принадлежат другому клубу City Group, а именно – Манчестер Сити и он рассчитан до конца следующего сезона. В английский клуб бразилец перешел летом 2020 года, но не провел ни одного матча в составе «горожан». Вместо этого он отправлялся в аренду сначала в Жирону, потом в Брагу, а теперь вновь в каталонский клуб.

За Жирону в текущем сезоне Ян провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Жирона Реал Мадрид Ла Лига Испания
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