"Реал" готовит новый контракт самому дорогому футболисту клуба

Руководство "Реала" намерено оформить новый контракт с Винисиусом Жуниором уже в ближайшее время.

Как пишет Cadena SER, новое соглашение с бразильским форвардом будет сделано на пять лет, включая пункт о сумме отступных в размере одного миллиарда евро.

Также будет прописан бонус, который Винисиус получит, если получит награду "Золотой мяч".

Новый контракт будет заключен в ближайшее время.

В прошлом сезоне Жуниор провел 55 матчей, записав на свой счет 23 гола и 21 ассист.