ПСЖ может покинуть игрок, который пришел в команду минувшим летом

Летний новичок ПСЖ не убедил Луиса Энрике в своей профпригодности и потому парижане готовы с ним попрощаться.

По информации sport.es, речь о нападающем Гонсалу Рамуше, которого клуб со столицы Франции сначала взял в аренду в Бенфике, а потом выкупил его контракт за 65 миллионов евро.

Отпустить игрока готовы лишь в случае хорошего предложения по нему.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах ПСЖ, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. В этих поединках суммарно он получил 889 минут игрового времени, что в среднем равняется тайму за игру.

Все 90 минут он отыграл лишь в трех матчах: двух стартовых туров Лиги 1 с Лорьяном и Тулузой, а также выездном матче Лиги чемпионов против Ньюкасла.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитника Баварии Йозуа Киммиха.