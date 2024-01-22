Прекрасный удар слета. В матче Кубка Азии Катар отметился невероятным голом
Новости футбола Сегодня, 11:51
Прекрасный удар слета. В матче Кубка Азии Катар отметился невероятным голом
В понедельник, 22 января, начался третий тур Кубка Азии. В первом слоте прошли матчи группы А.
Катар проводит матч против сборной Китая. Первый тайм завершился при нулевой ничьей, также, более 20 минут второго тайма болельщики ждали забитый гол. На 66-й минуте таки дождались. И это ожидание стоило того. Катар разыгрывал угловой, Афиф выполнил точную передачу на Аль-Хайдоса, который в одно касание пробил в угол ворот. Невероятный удар слета, который вывел Катар вперед.
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