Прекрасный удар слета. В матче Кубка Азии Катар отметился невероятным голом

В понедельник, 22 января, начался третий тур Кубка Азии. В первом слоте прошли матчи группы А.

Катар проводит матч против сборной Китая. Первый тайм завершился при нулевой ничьей, также, более 20 минут второго тайма болельщики ждали забитый гол. На 66-й минуте таки дождались. И это ожидание стоило того. Катар разыгрывал угловой, Афиф выполнил точную передачу на Аль-Хайдоса, который в одно касание пробил в угол ворот. Невероятный удар слета, который вывел Катар вперед.