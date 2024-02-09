Победитель КАН впервые за семь лет сыграет в Европе

28-летний вингер Кристан Бассогог, который в 2017 году со сборной Камеруна триумфировал на Кубке африканских наций, после семи лет выступлений в Китае вернулся в Европу.

Вингер подписал контракт с командой турецкой Суперлиги Анкарагюджу. Трудовое соглашение рассчитано до июля 2025 года, а финансовые условия Бассогога остались неразглашенными.

Кристиан в 2015-2017 годах представлял датский Ольборг, после чего на семь лет уехал играть в Китай. В местной Суперлиге он провел 134 матча, в которых забил 36 голов и отдал 25 результативных передач.

В 2016-2022 годах игрок представлял национальную сборную Камеруна, за которую провел 42 матча. В них он отметился шестью голами и одним ассистом. Помимо триумфа на КАН 2017 года, он также отыграл один матч на чемпионате мира 2022 года.