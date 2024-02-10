Пиоли может сменить Милан на другой итальянский клуб

Главный тренер Милана Стефано Пиоли скорее всего покинет Милан по окончании этого сезона. «Россонери» уже ищут замену итальянскому специалисту, а сам тренер может остаться работать в Серии А. По информации Calciomercato, Пиоли может заменить в Наполи Вальтера Маццарри.

По данным источника, Милан рассматривает сразу несколько кfндидатур, среди которых Антонио Конте, Грэм Поттер и Хулен Лопетеги. Отмечается, что президент Наполи Аурелио де Лаурентис рассматривает вариант пригласить Пиоли на пост главного тренера, высоко оценивая его тактическую гибкость и успехи в Милане.

В настоящее время Милан занимает третье место в Серии А, а Наполи находится на седьмой позиции с отставанием в 14 очков. Встреча между командами состоится в воскресенье, 11 февраля, на Сан Сиро в рамках 24-го тура, начало игры назначено на 20:45 по центрально европейскому времени.