Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд

В среду, 7 февраля, состоялись заключительные матчи переигровки Кубка Англии. В одном из них Челси поехал в гости к Астон Вилле, после того, как матч на Стэмфорд Бридж завершился 0:0.

"Синие" очень уверенно начали матч и смогли отличиться быстрым забитым голом. На 11-й минуте Конор Галехер записал мяч в свой актив. Челси продолжил демонстрировать убедительную игру и через десять минут они удвоили преимущество. Николас Джексон, с ассиста Гюсто, отметился забитым голом. На перерыв коллективы ушли при убедительном преимуществе команды Почеттино.

Во второй половине Челси довел ситуацию до счета 3:0. Энцо Фернандес отметился очень красивым ударом со штрафного удара. Челси начал доигрывать матч, но не смог сохранить ворота на замке. Уже в компенсированное время Астон Вилла таки отыграли один гол, который никак не повлиял глобально.

Челси спокойно побеждает 3:1 и выходит в следующий раунд Кубка Англии где сыграет против Лидс Юнайтед.

Кубок Англии. Переигровка четвертого этапа

Астон Вилла - Челси - 1:3

Голы: 0:1 - 11 Галехер, 0:2 - 21 Джексон, 0:3 - 54 Фернандес, 1:3 - 90+1 Диаби