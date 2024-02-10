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Пеп Гвардиола рассказал о сроках возвращения Джека Грилиша после неприятного инцидента

Новости футбола Сегодня, 03:36
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Пеп Гвардиола рассказал о сроках возвращения Джека Грилиша после неприятного инцидента Пеп Гвардиола рассказал о сроках возвращения Джека Грилиша после неприятного инцидента

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Джек Грилиш сыграл всего четырнадцать минут в последних четырех матчей своей команды после того, как дом его семьи был ограблен.

Напомним, во время матча «горожан» против Эвертона, пока Грилиш был на поле, в его дом ворвались злоумышленники, ограбили его на сумму около£1 млн, а также угрожали его семье и девушке, применяя к ним физическую силу. Главный тренер Сити Пеп Гвардиола признал, что это довольно сильно повлияло на игрока, но надеется, что он уже сумел преодолеть шок.

«Я почти уверен, что на несколько дней [Грилиш пострадал]. Надеюсь, он забыл об этом. Я бы тоже так страдал. То, что случилось с ним, его девушкой и его семьей, непросто. Я думаю, он справился с этим очень хорошо. Он невероятный человек со своей человечностью, и здесь, с людьми из службы безопасности в клубе и людьми, находящимися в его распоряжении. Все пытались ему помочь. Так случилось. В последнее время он не говорил на эту тему, так что, надеюсь, с ним все в порядке.

Я всегда доволен своими игроками. Это не большая проблема, наоборот. Сейчас он делает шаги, чтобы показать себя как можно лучше, вот и все. Он нам нужен, нам нужны все, и нам нужен Джек", - добавил Гвардиола. «Он должен потребовать от себя вернуться в ту форму, в которой он был, особенно в прошлом сезоне и все время в Астон Вилле. Этот сезон не был похож на прошлый, но он становится лучше. Я с нетерпением жду, когда он вернется к своей лучшей форме".

Ухудшение формы Грилиша произошло еще до кражи, поскольку он вышел в стартовом составе только в пяти из последних девятнадцати матчей "Сити". Ему пришлось конкурировать с нападающим Джереми Доку, и он стал жертвой того, что Гвардиола перестроил свою полузащиту, чтобы приспособиться к Филу Фодену.

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