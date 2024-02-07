Оуэн, Озил, Рональдиньо и другие. Летом пройдет еще один турнир с топ-футболистами

Летом 2024 года в Англии состоится турнир для футболистов старше 35 лет, сообщает Daily Mail.

Как стало известно, это будет новый Чемпионат Мира. Такое событие организует Elite Players Group (EPG) - это группа бывших футболистов высшего уровня и спортивных бизнесменов, которые объединили свои усилия в прошлом году. Турнир получит название EPG Cup.

Участие в соревнованиях примут восемь сборных: Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании, Испании и Уругвая. Все эти команды выигрывали Чемпионат мира по футболу. Сообщается, что турнир хотят провести в начале июня. В течение одной недели сыграют семь матчей на одном стадионе в Англии. Пока еще не известно где именно, но организация EPG уже провела переговоры с некоторыми клубами Премьер-лиги.

Также, капитаны каждой страны являются учредителями EPG. Стив Макманаман возглавит сборную Англии, а другими капитанами будут Эстебан Камбиассо (Аргентина), Эмерсон (Бразилия), Кристиан Карембе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Марко Матерацци (Италия), Мишель Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай).

К слову, сообщается, что предварительное согласие на участие в турнире уже дали следующие игроки - Майкл Оуэн, Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри и Марсель Десайи.

Известны определенные правила турнира. Матчи будут проходить в привычном формате "11 на 11", но продолжительность игры будет сокращена с 90 до 70 минут.