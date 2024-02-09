Огромный автопарк и элитная недвижимость. Роскошная жизнь Неймара
Неймар уже почти семь лет является самым дорогим футболистом планеты. Летом 2017 года за его трансфер ПСЖ заплатил Барселоне 222 миллиона евро. Хотя бразилец известен не только этим, но и довольно роскошным уровнем жизни.
Ныне эпатажный вингер покоряет поля Саудовской Аравии в составе Аль-Хиляля, где помимо недельной зарплаты в 2,5 миллиона евро, привлекает внимание количество роскошных автомобилей, которые предусмотрены его контрактом.
Неймар известен своим роскошным образом жизни, и Bentley Continental GT идеально вписывается в этот образ. Благодаря внушительному внешнему виду и роскошному интерьеру этот автомобиль является символом изысканности и мощи. Его цена оценивается более чем в 200 000 евро, что делает его одним из самых дорогих вариантов в этом списке.
Пополнив свою коллекцию Aston Martin DBX, Неймар выбрал автомобиль, сочетающий в себе элегантность и исключительную производительность.
Этот роскошный внедорожник создан для обеспечения максимального комфорта и непревзойденных ощущений от вождения. Его цена составляет около 180 000 евро, что делает его изысканным выбором.
Выбрав Lamborghini Huracán, Неймар сделал выбор в пользу автомобиля, известного своим смелым дизайном и молниеносной динамикой. Этот итальянский гоночный автомобиль оснащен двигателем V10, способным выдавать невероятную мощность, превращая каждую поездку в захватывающий опыт. Стоимость Lamborghini Huracán составляет около 200 000 евро, что свидетельствует о его эксклюзивности.
Неймар попросил не один, а четыре экземпляра Mercedes-AMG G 63 по цене 1 869 000 евро (каждый). Этот внедорожник, входящий в семейство AMG, известен своей мощью и внушительным ростом.
Mercedes-Benz G-Class - популярный выбор среди футболистов, известный своей безопасностью. Неймар планирует предоставить эти четыре автомобиля в распоряжение своей семьи и друзей.
Последний пункт в списке транспортных средств, которые Неймар потребовал для своего пребывания в Аль-Хиляль, - фургон Mercedes-Benz, хотя точная модель не попала в прессу.
Известно лишь, что звезда футбола попросил фургон Mercedes-Benz для случайных прогулок с семьей и друзьями с оговоркой, что личный водитель будет доступен всегда.
Также сообщается, что при подписании контракта Неймар для своего окружения потребовал не только автомобиль, но и огромный особняк с 25 спальнями, бассейном шириной 10 и длиной 40 метров, а также тремя саунами.
В доме должны работать пять человек на полную ставку. Он также попросил су-шефа, который мог бы помогать его личному шеф-повару из Бразилии, и двух человек для уборки, говорится в сообщенииTheSun.
Роскошной недвижимостью Неймар располагает не только в Саудовской Аравии.
По данным Architectural Design, Неймар арендует дом для отдыха в калифорнийском Беверли-Хиллз. Площадь дома составляет 22 000 квадратных футов, в нем семь спален и 12 ванных комнат. По данным Goal.com, Неймар тратит на проживание в этом доме 10 000 долларов в сутки.
Неймар владеет домом в Рио-де-Жанейро, который он купил за 10 миллионов долларов в 2017 году, сообщает Architectural Design. Особняк площадью три акра расположен в закрытом поместье Портобелло, где футболист также причалил свою яхту. В особняке шесть спален, бассейн, джакузи, винный погреб, вмещающий 3 000 бутылок, и многое другое.
До недавнего времени Неймар жил в пятиэтажном персидском особняке, который находится всего в 10 милях от центра Парижа. Футболист снимал величественный особняк с 2017 года и платил за аренду 18 000 долларов в месяц, сообщает Architectural Design. Особняк площадью 10 800 квадратных футов когда-то был домом для бразильского футболиста Роналдиньо и французского актера Жерара Депардье.