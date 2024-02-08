Официально. Экс-форвард Манчестер Сити перешел в клуб из Сегунды

Бывший форвард Манчестер Сити, Валенсии и Севильи Альваро Негредо в начале февраля свободным агентом покинул Кадис, который представлял почти четыре года, а сейчас пошел на понижение в клуб Сегунды.

О подписании нападающего до конца сезона объявил Реал Вальядолид. Собственно, строк контракта – это единственное, что известно официально.

Более известен Негредо по выступлениях за Манчестер Сити, Севилью и Валенсию. На клубном уровне он провел 679 матчей, в которых забил 256 голов и отдал 85 результативных передач.

Несмотря на только 21 проведенный матч за сборную Испании, Негредо попал в заявку на чемпионат Европы 2012 года, где хоть и сыграл только 58 минут, но золотую медаль себе на шею повесил.

Реал Вальядолид ныне пребывает на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, пребывая в зоне плей-оф за выход в Ла Лигу, но расстояние от прямой путевки в Примеру составляет только два балла.