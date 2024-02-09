Официально. Борнмут выкупил контракт арендованного вингера

Вингер Лидс Юнайтед Луис Синистерра стал игроком Борнмута на полноценной основе.

В начале сезона «вишнёвые» арендовали игрока до конца сезона, а ныне выкупили его контракт и подписали с ним долгосрочный контракт. Сумма перехода, как точная длительность трудового соглашения, остались нераскрыты.

24-летний колумбийский вингер сыграл за Борнмут 21 матч, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

Добавим, что за трансфер Синистерры летом 2022 года Лидс заплатил Фейеноорду 25 миллионов евро. В стане команды он провед 26 матчей, в которых забил восемь голов и один ассист.

Борнмут идёт на 12 месте в турнирной таблице АПЛ, имея после 22 сыгранных матчей 27 баллов. Свой ближайший матч «вишневые»»проведут 10 февраля против Фулхэма.