"Ньюкасл" выбирает между двумя полузащитниками
Новости футбола Сегодня, 12:55
“Ньюкасл” намерен купить центрального полузащитника в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, приоритетным вариантом для “сорок” является хавбек “Лестера” Джеймса Мэддисона, но “лисы” отказываются продавать его даже за 50 миллионов евро. Альтернативой является полузащитник “Бетиса” Набиль Фекир.
В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 14 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 29-летнего Фекира три забитых мяча и две голевые передачи в 11 поединках за “Бетис”.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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