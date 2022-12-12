Депай не перейдет в "Рому": названа причина

Голландский нападающий “Барселоны” Мемфис Депай не перейдет в “Рому”, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский клуб не готов платить футболисту требуемые семь миллионов евро. Кроме того, голландец хочет играть за клуб, который выступает в Лиге чемпионов, но у него нет таких предложений. Таким образом, форвард может остаться в “Барсе”.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” и сборную Нидерландов 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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