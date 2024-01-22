Невероятная цифра. Аллегри выиграл свой юбилейный матч в Серии А

Вчерашняя победа над Лечче (3:0) в матче 21-го тура Серии А стала особенной для главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

56-летний тренер достиг отметки в 300 побед в чемпионате Италии в качестве тренера. Этого он добился во главе трех клубов: Ювентуса, Милана и Кальяри.

В истории Серии А только двое тренеров имеют в своем активе больше побед: Джованни Трапаттони – 352, Нерео Рокко – 302.

Действующий контракт Аллегри с Ювентусом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Серии А туринский клуб занимает первое место с 52 очками в активе, но Интер, который отстает на 1 очко, имеет 1 игру в запасе.