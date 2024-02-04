Не АПЛ. Какая лига потратила больше всех в период зимнего трансферного окна?

Трансферное окно в топ-лигах Европы уже закрылось, поэтому можно подбить итоги и посмотреть, клубы какой лиги потратили больше всего денег на приобретение новых игроков.

Клубы из французской Лиги 1 неожиданно оказались лидерами по затратам на трансферы в зимнее трансферное окно 2024 года среди топ-5 европейских чемпионатов. Общая сумма расходов французских команд составила 163 миллиона фунтов. Впервые с 2019 в мире и впервые с 2011 в Европе лидером по этому показателю не стала АПЛ. В январе английские клубы потратили на новых игроков 112 миллионов фунтов.