НБА назвала главных тренеров, которые будут тренировать команды на Матче всех звезд
Национальная баскетбольная ассоциация назвала тренера, который будет возглавлять команду Западной конференции на Матче всех звезд.
Как сообщает организация, главой команды станет тренер Миннесоты Крис Финч. Его команда вместе с Оклахомой с результатом 35-15 лидирует на Западе. Финч впервые в карьере будет тренировать команду во время Матча всех звезд. Он стал вторым тренером в истории Миннесоты, который будет тренером на МВЗ, в 2004 году это был Флип Сондерс.
К слову, главный тренер Милвоки Док Риверс и его штаб будут тренировать команду Востока во время Матча всех звезд. По правилам, команду конференции должен тренировать наставник лучшей команды. Сейчас это Бостон, но Джо Маззула тренировал Восток в предыдущем году, поэтому это право получил коуч второй команды - Милуоки.
Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится на выходных 17-18 февраля и пройдет в Индианаполисе.