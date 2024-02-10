Наполи нашел замену Осимхену в клубе Серии А

Под руководством талантливого Тьяго Мотты Болонья в этом сезоне демонстрирует отличные результаты в итальянской Серии А и уже успела выбить из розыгрыша Кубка Италии миланский Интер. Форвард команды Джошуа Зиркзе привлек внимание Наполи. По информации Football Italia, президент клуба Аурелио де Лаурентис уже провел встречу с руководством «Болоньи», чтобы подготовить почву для возможного трансфера.

Россоблу оценивают Зиркзе в 50 миллионов евро, а летом Наполи может иметь достаточно средств для приобретения, учитывая предполагаемую продажу Виктора Осимхена.

Нидерландский нападающий начал свою карьеру в Баварии, где забил решающий гол в своем дебютном матче в Бундеслиге, но впоследствии был дважды отдан в аренду в Парму и Андерлехт. С 2022-го года выступает на Аппенинах, где неплохо себя проявляет в составе Болоньи. В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 5 результативніх передач в 24-х матчах.