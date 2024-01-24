Милуоки Бакс уволили главного тренера. Известно, кто заменит его

Команда НБА Милуоки Бакс уволила главного тренера Эдриана Гриффина, сообщил журналист Шеймс Чараний.

При Гриффине Милуоки пропускает более 120 очков в среднем за игру, что является пятым худшим показателем Востока, а также входит в 10 худших команд НБА по большинству защитник метрик. Он возглавил Бакс в июне 2023 года. Сейчас клуб идет на второй строчке в Восточной конференции, имея в активе показатели 30-13.

Эдриан Гриффин работал в тренерских штабах Чикаго (2010-2015), Орландо (2015-2016), Оклахомы (2016-2018) и Торонто (2018-2023).

Также, как сообщил журналист Шеймс Чараний, уже известно имя специалиста, который заменит Гриффина. Основным претендентом является Док Риверс, который до недавнего времени работал наставником Филадельфии. Он покинул Сиксерз в конце прошлого сезона, после поражения от Бостона во втором раунде плей-офф НБА.

Док Риверс начал самостоятельную тренерскую карьеру в 1999 году, тренировал Орландо, Бостон и Лос-Анджелес Клипперс. Также, он привел Селтикс к чемпионскому титулу в НБА в сезоне-2007/08.