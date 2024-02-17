Мбаппе уже подписал предварительный контракт с Реалом — испанская пресса

Нападающий ПСЖ, Килиан Мбаппе, уже заключил предварительный контракт с мадридским Реалом, как сообщает журналист Marca Альварес де Мон. По его данным, соглашение между 25-летним французом и "сливочными" уже окончательно достигнуто, и возврата назад уже не будет.

“Килиан Мбаппе подписал контракт с Реалом. Это уже дело прошлого. Теперь пути назаднет”, - написал журналист в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет получать около 30 миллионов евро в год в Реале, а контракт будет рассчитан на 5-6 лет. В текущем сезоне Мбаппе провел 30 матчей, в которых забил 31 гол и отдал семь ассистов.

Мы уже сообщали, о том, какой игровой номер получит звездный форвард в Реале, а на этой недели Килиан помог своей команде одолеть Реал Сосьедад в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. К слову, Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе.