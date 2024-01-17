Марк-Андре Флюри вышел на второе место по победам среди вратарей НХЛ

Голкипер Миннесоты Уайлд Марк-Андре Флери установил личный рекорд по победам, сообщает NHL Network.

Уалд разгромила Нью-Йорк Айлендерс со счетом 5:0. Голкипер хозяев Марк-Андре Флери записал в свой актив игру на ноль. Эта победа стала 552-й в карьере канадского вратаря в 1007 матчах. Флери опередил Патрика Руа и вышел на второе место по победам среди голкиперов в Национальной хоккейной лиге. На первой строчке еще один канадец Мартин Бродор, который имеет 691 победу в 1266 играх.

One of the most electric players in the league, on and off the ice 🌸



Congratulations to Marc-Andre Fleury on recording win No. 552 to pass Patrick Roy for second all-time! @mnwild | #mnwild pic.twitter.com/59vmOAFf7j — NHL Network (@NHLNetwork) January 16, 2024

На драфте НХЛ 2003 года был выбран в первом раунде под общим первым номером командой Питтсбург Пингвинз (при этом Пингвинз выменяли перед драфтом первый выбор у Флориды, отдав им свой третий). Один из трех вратарей в истории, выбранных на драфте под общим первым номером.

Олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Питтсбург Пингвинз (2009, 2016, 2017). Обладатель Везина Трофи 2021 года. Сейчас выступает в команде Миннесота Уайлд, куда перешел из Чикаго в 2022 году.