Манчестер Юнайтед отдал своего таланта в аренду португальскому гранду

Молодой левый защитник Альваро Фернандес официально сменил Манчестер Юнайтед на Бенфику на правах аренды.

Аренда рассчитана до завершения сезона. Если 20-летний испанец до июня отыграет в 50% матчей во всех турнирах, Бенфика буде обязана выкупить его контракт у “красных дьяволов” за 6 миллионов евро. В противном случае, опция выкупа за 6 миллионов евро не будет обязательной, но португальцы все равно будут иметь право ее активировать.

Также известно, что если испанец станет полноправным игроком Бенфики, у Манчестер Юнайтед будет опция его первоочередного выкупа.

Первую половину текущего сезона Альваро Фернандес провел в Гранаде на правах аренды. За испанский клуб отыграл 14 матчей во всех турнирах.

После 17 туров Бенфика занимает второе место в чемпионате Португалии. Она отстает от Спортинга на 1 очко.