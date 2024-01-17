Манчестер Юнайтед отдал своего таланта в аренду португальскому гранду
Молодой левый защитник Альваро Фернандес официально сменил Манчестер Юнайтед на Бенфику на правах аренды.
Аренда рассчитана до завершения сезона. Если 20-летний испанец до июня отыграет в 50% матчей во всех турнирах, Бенфика буде обязана выкупить его контракт у “красных дьяволов” за 6 миллионов евро. В противном случае, опция выкупа за 6 миллионов евро не будет обязательной, но португальцы все равно будут иметь право ее активировать.
Также известно, что если испанец станет полноправным игроком Бенфики, у Манчестер Юнайтед будет опция его первоочередного выкупа.
Первую половину текущего сезона Альваро Фернандес провел в Гранаде на правах аренды. За испанский клуб отыграл 14 матчей во всех турнирах.
После 17 туров Бенфика занимает второе место в чемпионате Португалии. Она отстает от Спортинга на 1 очко.