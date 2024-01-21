Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом

Кевин Де Брёйне очень предан своему клубу. Бельгиец получал предложение от чемпиона Саудовской Аравии с предложением присоединится к их команде, а весомым аргументом была зарплата в размере£1 млн в неделю. Но Де Брёйне отказался от этого предложения и решил остаться в составе английского клуба.

Как сообщаетMirror, «горожане» хотят отблагодарить своего игрока предложив ему новый контракт. Действующее соглашение Кевина с командой действует до конца следующего сезона, и Сити планирует продлить его еще на год.

Де Брёйне совсем недавно вернулся после травмы внутренней поверхности бедра. Он отсутствовал почти пять месяцев, но полностью восстановившись снова в строю. Он уже провел два матча, и, хотя в каждом он выходил на замену и суммарно провел на поле 56 минут, его похвалил главный тренер команды Пеп Гвардиола. После матча Премьер-лиги с Ньюкасл Юнайтедом он сказал

«Кевин – легенда. Наш народ любит его, и, надеюсь, в следующие месяцы он сможет быть с нами до конца. Нам нужны такие игроки, как Кевин. Нам нужно, чтобы он сделал что-то особенное в последней трети поля. Это не тактические способности, а талант, индивидуальный талант. Я думаю, все согласны, что мы показали действительно хорошую игру против такой физической команды в Ньюкасле».

На счету Де Брёйне 21 трофей, из которых шестнадцать завоеваны в составе Манчестер Сити. Видимо 32-летний полузащитник не гонится за деньгами, а больше за трофеями, поэтому и принял решение продолжить свое пребывание в составе «горожан».