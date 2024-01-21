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Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом

Новости футбола Сегодня, 03:17
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом

Кевин Де Брёйне очень предан своему клубу. Бельгиец получал предложение от чемпиона Саудовской Аравии с предложением присоединится к их команде, а весомым аргументом была зарплата в размере£1 млн в неделю. Но Де Брёйне отказался от этого предложения и решил остаться в составе английского клуба.

Как сообщаетMirror, «горожане» хотят отблагодарить своего игрока предложив ему новый контракт. Действующее соглашение Кевина с командой действует до конца следующего сезона, и Сити планирует продлить его еще на год.

Де Брёйне совсем недавно вернулся после травмы внутренней поверхности бедра. Он отсутствовал почти пять месяцев, но полностью восстановившись снова в строю. Он уже провел два матча, и, хотя в каждом он выходил на замену и суммарно провел на поле 56 минут, его похвалил главный тренер команды Пеп Гвардиола. После матча Премьер-лиги с Ньюкасл Юнайтедом он сказал

«Кевин – легенда. Наш народ любит его, и, надеюсь, в следующие месяцы он сможет быть с нами до конца.

Нам нужны такие игроки, как Кевин. Нам нужно, чтобы он сделал что-то особенное в последней трети поля. Это не тактические способности, а талант, индивидуальный талант. Я думаю, все согласны, что мы показали действительно хорошую игру против такой физической команды в Ньюкасле».

На счету Де Брёйне 21 трофей, из которых шестнадцать завоеваны в составе Манчестер Сити. Видимо 32-летний полузащитник не гонится за деньгами, а больше за трофеями, поэтому и принял решение продолжить свое пребывание в составе «горожан».

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