"Ливерпуль" забил четыре гола клубу Второй Бундеслиги, но не смог победить

“Ливерпуль” в товарищеском матче сыграл вничью с клубом Второй Бундеслиги “Гройтер Фюртом” со счетом 4:4.

В середине первого тайма счет открыл Луис Диас. В начале второго тайма счет сравнял Джулиан Грин. Вскоре английский клуб вновь вперед вывел Дарвин Нуньес. Через несколько минут Нуньес забил третий гол “Ливерпуля”. В середине второго тайма разрыв в счете сократил Лукас Петков. На 74-й минуте счет сравнял Арминдо Зиб. Через несколько минут Зиб забил второй гол и вывел вперед немецкий клуб. В конце матча “Ливерпуль” от поражения спас Мохамед Салах.

“Ливерпуль” в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб завоевал право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024. “Гройтер Фюрт” занял 12-е место во Второй Бундеслиге.

“Гройтер Фюрт” Германия – “Ливерпуль” Англия - 4:4 (0:1)

Голы: Диас, 22 - 0:1, Грин, 47 - 1:1, Нуньес, 50 - 1:2, Нуньес, 59 - 1:3, Петков, 67 - 2:3, Зиб, 74 - 3:3, Зиб, 77 - 4:3, Салах, 89 - 4:4

“Гройтер Фюрт”: Урбиг, Аста (Консбрух, 75), Юнг (Михальски, 46; Хаддади, 64), Иттер, Диетц, Майерхефер (Петков, 64), Грин (Рэбигер, 87), Вагнер (Абиама, 75), Хргота (Энглбергер, 87), Србены (Зиб, 64), Лемперле (Чалханоглу, 64).

“Ливерпуль”: Алиссон (Адриан, 46; Питалуга, 75), Брэдли (Гомес, 46), ван Дейк (Куанса, 46), Конате (Матип, 46), Робертсон (Цимикас, 46), Александер-Арнолд (Эллиотт, 46; Кларк, 75), Мак Аллистер (МакКоннелл, 46), Диогу Жота (Салах, 46), Диас (Нуньес, 46), Гакпо (Джонс, 46; Скэнлон, 75), Доук (Кумас, 46; Фрауэндорф, 75).