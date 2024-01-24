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Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги

Новости футбола Сегодня, 16:55
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги

Фулхэм принимал Ливерпуль в ответном матче Кубка английской лиги. В первом матче мерсисайдцы добыли победу со счетом 2:1, поэтому хозяевам нужно было побеждать в основное время.

Для Дачников задача усложнилась уже в начале игры. Команда Юргена Клоппа вышла перед на 11-й минуте. Огорчил Бернда Лено Луис Диас. Ассистировал ему Джарелл Кванса.

У Фулхэма мало что получалось создать у ворот именитых гостей, в основном хозяева полагались на стандартные положения. Отличный шанс сравнять счет Дачники упустили в начале второго тайма, когда Андреас Перейра ударил в штангу ворот Келлехера.

За 13 минут до конца основного времени матча Фулхэм восстановил паритет: Исса Диоп успешно замкнул передачу от Гарри Уилсона. Но мерсисайдцы не дали лондонской команде сделать ничего большего и отпраздновали победу.

За десятую победу в Кубке английской лиги команда Клоппа сразится с Челси. Финальный матч состоится 25 февраля.

Кубок английской лиги, полуфинал
Фулхэм - Ливерпуль - 1:1. Общий счет - 2:3
Голы: Диоп, 77 - Диас, 11

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