Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги

Фулхэм принимал Ливерпуль в ответном матче Кубка английской лиги. В первом матче мерсисайдцы добыли победу со счетом 2:1, поэтому хозяевам нужно было побеждать в основное время.

Для Дачников задача усложнилась уже в начале игры. Команда Юргена Клоппа вышла перед на 11-й минуте. Огорчил Бернда Лено Луис Диас. Ассистировал ему Джарелл Кванса.

У Фулхэма мало что получалось создать у ворот именитых гостей, в основном хозяева полагались на стандартные положения. Отличный шанс сравнять счет Дачники упустили в начале второго тайма, когда Андреас Перейра ударил в штангу ворот Келлехера.

За 13 минут до конца основного времени матча Фулхэм восстановил паритет: Исса Диоп успешно замкнул передачу от Гарри Уилсона. Но мерсисайдцы не дали лондонской команде сделать ничего большего и отпраздновали победу.

За десятую победу в Кубке английской лиги команда Клоппа сразится с Челси. Финальный матч состоится 25 февраля.

Кубок английской лиги, полуфинал

Фулхэм - Ливерпуль - 1:1. Общий счет - 2:3

Голы: Диоп, 77 - Диас, 11