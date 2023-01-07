"Лион" добился победы в Кубке Франции
Новости футбола Сегодня, 11:58
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче ⅓2 финала Кубка Франции “Лион” на своем поле обыграл “Метц” со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли гол Брэдли Барколя и автогол Фали Канде. У гостей отличился Абди Джаллоу.
“Лион” – “Метц” - 2:1 (0:0)
Голы: Барколя, 60 - 1:0, Джаллоу, 63 - 1:1, Канде, 77 (автогол) - 2:1
“Лион”: Лопеш, Кумбеди, Лукеба, Диоманде, Да Сильва (Тальяфико, 72), Мендес, Какре, Шерки, Дембеле, Тете, Барколя (Ляказетт, 72).
“Метц”: Укиджа, Алакуш (Куао, 61), Траоре, Канде, Юдоль (Куяте, 80), Маига (Мазиз, 74), Ндукуиди, Джаллоу, Гуйе (Сабали, 74), Микаутадзе (Жозеф, 61), Атта.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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