Мбаппе получил престижную награду во Франции

Форвард “ПСЖ” Килиан Мбаппе получил звание лучшего спортсмена года во Франции по версии L’Equipe.

В голосовании бомбардир французской сборной набрал 832 балла.

Следом за ним расположился форвард “Реала” Карим Бензема (484 балла). Третье место в голосовании занял биатлонист Кентен Фийон-Майе (403).

Интересно, что издание выбирает лучшего спортсмена Франции с 1946 года.