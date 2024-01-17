Лидеры чемпионата Саудовской Аравии объявили о трансфере экс-игрока Атлетико

Саудовский Аль-Хиляль официально объявил о переходе из Марселя бразильского левого защитника Ренана Лоди.

Трансфер обошелся Аль-Хилялю в 20 миллионов евро. Лоди подписал с клубом контракт до лета 2027 года.

Ренан Лоди переехал во Францию прошлым летом из мадридского Атлетико за 13 миллионов евро. За Марсель защитник сыграл 23 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Отметим, что в саудовской команде Лоди присоединится к таким известным футболистам как Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович.

После 19 туров Аль-Хиляль лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. В активе команды Жорже Жезуша 17 побед и 2 ничьих.