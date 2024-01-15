Лидер Денвера установил очередной исторический рекорд НБА

Лидер Денвер Наггетс Никола Йокич установил еще один исторический рекорд НБА, сообщает сайт Si.

В матче регулярного сезона между Денвером и Индианой, который завершился победой Наггетс 117:109, лидер хозяев набрал 25 очков. Кроме этого, сербский баскетболист сделал 12 подборов, девять передач, два перехвата и один блок-шот за 33 минуты на площадке. Таким образом, он стал первым баскетболистом в истории НБА, кто набрал 25-12-9-2-2-1 при точности с игры как минимум 90%.

Стоит отметить, что в карьере Уилта Чемберлена были три разные игры в своей карьере, где он набирал по меньшей мере 25 очков, 12 подборов и 9 передач при 90% и выше попадании, но тогда не фиксировались блоки и перехваты. Таким образом, Уилт не входит в этот рейтинг.

Напомним, что Торонто в ближайшее время может расстаться с главной звездой команды. Инсайдер Bleacher Report, Крис Гейнс, сообщает, что форвард Рэпторс Паскаль Сиакам находится на непосредственной близости от ухода из клуба.