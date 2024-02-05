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Лидер Арсенала отреагировал на победу над Ливерпулем

Новости футбола Вчера, 08:31
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Лидер Арсенала отреагировал на победу над Ливерпулем Лидер Арсенала отреагировал на победу над Ливерпулем

4 февраля в матче 23 тура АПЛ Арсенал победил Ливерпуль со счётом 3:1, сократив отрыв от «скаузеров» до двух баллов. Одним из голов в этом матче отметился нападающий «канониров» Букайо Сака, который в своём аккаунте вInstagramтак прокомментировал матч:

«Это нужно для всех нас! Наслаждайтесь этим, «канониры», мы продолжаем»!

В матче против мерсисайдцев вингер отыграл 79 минут. Сообщается, что игрок получил травму голеностопа, из-за чего и был заменен.

Гол в ворота Ливерпуля стал для Сака 24-ым результативным действием в данном сезоне. В матчах АПЛ 22-летний нападающий забил восемь голов и отдал столько же ассистов.

В Лиге чемпионов он отметился семью результативными действиями: три гола и четыре ассиста. Ещё одну результативную передачу англичанин записал в свой актив в матче за Суперкубок Англии.

Контракт Сака с Арсеналом рассчитан до лета 2027 года, аTransfermarktоценивает его в 120 миллионов евро.

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