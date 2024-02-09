Левандовски объяснил, с чем связан спад Барселоны в этом сезоне

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски в интервью Diario Sport назвал причины, по которым Барселона в текущем сезоне играет хуже, чем в предыдущем.

“Это сложно объяснить одним словом, здесь много всего. У нас немного другая команда, чем в первый год, меньше опытных игроков, теперь много молодых игроков, и, конечно, у них большой потенциал, большой талант, но в конце концов нужен опыт, а с этой командой вам нужно немного времени, чтобы играть хорошо или лучше. Мы знаем, где мы находимся, и теперь у нас будет немного времени, чтобы поработать над тренировками... Я уверен, что мы сможем выиграть много игр в этом сезоне”.

Однако опытный поляк все еще верит, что Барселона сможет в этом сезоне выиграть Ла Лигу:

“Мы должны работать. Я всегда позитивно смотрю в будущее, потому что у нас отличные игроки, и, хотя ситуация немного сложная, мы должны играть до конца сезона, и, если мы выиграем много матчей, у нас есть шансы выиграть Ла Лигу”.

После 23 туров Барселона занимает третье место в Ла Лиге. Отставание от лидирующего Реала составляет 8 очков.

На счету Левандовски 14 голов и 6 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

В воскресенье, 11 февраля, Барселона дома сыграет против Гранады.