Леннокс Льюис прокомментировал бой между Джошуа и Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал свой комментарий относительно боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

В своей соцсети Х (бывший Твиттер) он написал, что этот бой не добавит ничего к резюме ЭйДжея. То есть, по мнению, Льюиса этот поединок ничего не стоит и является сильным риском для Джошуа.

"Джошуа должен его выиграть, и когда он это сделает, что он получит или чему научится, побив кого-то, кто проводит свой второй бой в супертяжелом весе? Если он проиграет, то это будет абсолютная катастрофа. То же самое было с Фьюри, и это почти стоило ему всего", - написал Леннокс.

На этот комментарий ответил промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн. Он написал, что когда победитель встретится с победителем поединка Тайсон Фьюри - Александр Усик за титул абсолютного чемпиона, и когда Эй Джей выиграет, то Льюис будет рад за ЭйДжея.

Напомним, что поединок состоится 8 марта 2024 года. Однако, по информации инсайдера Майка Бона, бой мог состояться в субботу, 9 марта, однако эту дату изменили. Причиной этому является желание развести этот поединок с вечером UFC 299.