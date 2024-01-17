EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Леннокс Льюис прокомментировал бой между Джошуа и Нганну

Леннокс Льюис прокомментировал бой между Джошуа и Нганну

Новости бокса Сегодня, 13:56
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Леннокс Льюис прокомментировал бой между Джошуа и Нганну Getty

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал свой комментарий относительно боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

В своей соцсети Х (бывший Твиттер) он написал, что этот бой не добавит ничего к резюме ЭйДжея. То есть, по мнению, Льюиса этот поединок ничего не стоит и является сильным риском для Джошуа.

"Джошуа должен его выиграть, и когда он это сделает, что он получит или чему научится, побив кого-то, кто проводит свой второй бой в супертяжелом весе? Если он проиграет, то это будет абсолютная катастрофа. То же самое было с Фьюри, и это почти стоило ему всего", - написал Леннокс.

На этот комментарий ответил промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн. Он написал, что когда победитель встретится с победителем поединка Тайсон Фьюри - Александр Усик за титул абсолютного чемпиона, и когда Эй Джей выиграет, то Льюис будет рад за ЭйДжея.

Напомним, что поединок состоится 8 марта 2024 года. Однако, по информации инсайдера Майка Бона, бой мог состояться в субботу, 9 марта, однако эту дату изменили. Причиной этому является желание развести этот поединок с вечером UFC 299.

Популярные новости
Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии
Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании
Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал
Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн Новости футбола Сегодня, 14:42 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн
Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф Новости футбола Сегодня, 11:39 Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука