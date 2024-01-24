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Легендарный бразильский защитник рассказал о планах на будущее

Новости футбола Сегодня, 13:49
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Легендарный бразильский защитник рассказал о планах на будущее Легендарный бразильский защитник рассказал о планах на будущее

Легендарный бразильский защитник Челси Тьяго Сильва рассказал о своих планах на будущее, сообщает TalkSport.

Летом 2024 года у 39-летнего футболиста завершается контракт с "синими". Судя по его комментариям, он не факт будет ли продлевать соглашение с Челси. После матча против Мидлсбро, защитник дал свой комментарий относительно будущего.

"У меня ничего не запланировано на позже. Здесь ничего не запланировано. Я просто хочу повеселиться. Мы знаем, что моя карьера почти закончилась, но это еще не конец, поэтому выберите правильное время.

Я все еще в состоянии поддерживать хорошую производительность. Мои показатели хороши. Это дает мне душевное спокойствие, чтобы продолжать. Будущее принадлежит Богу", - заявил футболист.

Силва добавил, что хочет хорошо завершить этот сезон, а в дальнейшем уже будет видно.

Напомним, что 28 августа 2020 года, Силва перешел в Челси, подписав контракт с клубом до конца сезона 2020/21 с возможностью продления на год. Он в Лондоне задержался на четыре года. Вместе с "синими" бразилец выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат мира.

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