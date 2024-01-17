Легендарный африканец признан лучшим игроком месяца в Лиге 1

Опытнейший нападающий Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим футболистом минувшего месяца в чемпионате Франции.

Pierre-Emerick Aubameyang, UNFP Player of the Month 🇬🇦🏆 pic.twitter.com/td3eThmmHM — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 16, 2024

В декабре габонский нападающий отличился 4 забитыми мячами и 4 ассистами. Он забил 1 гол в ворота Ренна (2:0), против Лиона (3:0) оформил 1+2, в игре с Лорьяном (4:2) сделал дубль и отдал 1 голевую передачу, а также сделал ассист в поединке с Клермоном (2:1).

Это первая индивидуальная награда Обамеянга в Лиге 1. До декабря он отметился лишь 1 голом и 3 ассистами в чемпионате. Однако в Лиге Европы 34-летний форвард забил 5 голов в 5 играх.

Обамеянг перебрался в Марсель минувшим летом из Челси на правах свободного агента. До этого он выступал за Барселону, Арсенал, Боруссию Дортмунд, Лилль, Монако Сент-Этьенн и Милан.